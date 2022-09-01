Dolar/TL, 18,21 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,21 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,21 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yatay seyirde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,1900'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,2060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,2580'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 21,1370'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 108,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0020'den işlem görüyor. Analistler, küresel ekonomilerde resesyon kaygılarının güçlenmesi ve faizlerin agresif bir şekilde yükseltilmeye devam edeceği beklentilerinin piyasalardaki belirsizliği artırdığını söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Merkez Bankası Sterlin Ekonomi Haberler

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