Dolar/TL 17,09 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,09 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,1 üzerinde 16,7615'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün de yükselişine devam ederek saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,9 artışla 17,0870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,5 yükselişle 18,2570'ten, sterlin/TL yüzde 1,4 değer kazancıyla 21,4540'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 102,3'ün altına inse de bugün yeniden 102,6 seviyelerine çıktı. Avro/dolar paritesi de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 1,0690'dan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yeniden şekillenmesi açısından önemli verilerin açıklanacağı haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Tahvil piyasalarında yeniden satışların hızlandığını ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3,01'e kadar yükseldiğini belirten analistler, tüm bu gelişmelerle küresel ölçekte dolara olan talebin de güçlü kaldığını ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de toptan stokların öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 101,8'in destek konumuna geldiğini, 103,1'in ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.