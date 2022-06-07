Dolar/TL 16,73 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,73 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1 üzerinde 16,5812'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün de yükselişine devam ederek saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 16,7270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 yükselişle 17,8850'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 20,8790'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yukarı yönlü hareketini 3'üncü güne taşıdı ve 102,8 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Avro/dolar paritesi ise 1,0690 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri ve ABD Hazinesi'nin bu hafta gerçekleştireceği tahvil satışları öncesi, piyasalarda hareketliliğin arttığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,06 ile 4 haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin resesyon endişelerini gündemde tuttuğunu aktaran analistler, tüm bu gelişmelerle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 101,8'in destek konumuna geldiğini, 103,1'in ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.