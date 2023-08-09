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Dolar/Ruble Paritesi 98 Seviyesini Aştı

Ekonomi Haberleri

Ruble, dolar karşısında değer kaybederek dolar/ruble paritesinin 98 seviyesine yükselmesine neden oldu. Uzmanlar, ithalattaki artış ve yaz sezonunda döviz talebinin yükselmesinin rublenin değer kaybında etkili olduğunu belirtiyor.

Dolar/ruble paritesi Mart 2022'den bu yana ilk defa 98 seviyesini aştı.

Ruble haftanın üçüncü işlem gününde dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,88 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi ise 98 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 25 Mart 2022'den bu yana ilk defa 95 seviyesinin üzerine çıktı.

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonunda Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya Maliye Bakanlığı, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ocak 2022'den bu yana ilk defa iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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