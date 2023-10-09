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Dolar/Ruble Paritesi 102 Seviyesini Aştı

Dolar/ruble paritesi, 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 102 seviyesini aşarak son 18 ayın zirvesine çıktı. Ukrayna savaşı ve İsrail-Filistin gerginliği rubledeki değer kaybında etkili oldu.