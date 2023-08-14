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Dolar/Ruble Paritesi 100 Seviyesini Aştı

Ekonomi Haberleri

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesini aştı. Rublenin değer kaybında ithalattaki artış ve yaz sezonunda döviz talebindeki yükseliş etkili oldu.

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesini aştı.

Haftanın ilk işlem gününde ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,81 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 100 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya Merkez Bankası, 9 Ağustos'ta "mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için" yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı almıştı.

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Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

23 Mart Ekonomi Haberler

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