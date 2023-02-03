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Dolar Haftayı 18,81 Tl, Euro da 20,40 TL'den Kapattı

Ekonomi Haberleri

Döviz kurlarında dalgalı seyir sürüyor. Pazartesi günü tarihi zirvesi olan 18,88 TL’yi gören dolar, haftayı 18,81 TL’den kapattı. Euro da 20,77 TL seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Haftanın son dakikalarında euro 20,40 TL’den işlem gördü.

Döviz kurlarında dalgalı seyir sürüyor. Pazartesi günü tarihi zirvesi olan 18,88 TL'yi gören dolar, haftayı 18,81 TL'den kapattı. Euro da 20,77 TL seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Haftanın son dakikalarında euro 20,40 TL'den işlem gördü.

Döviz kurları, haftaya zirvede yatay seyirle başladı. Pazartesi günü işlem saati öncesi 18,88 TL'yi gören dolar kuru, piyasaların açılmasıyla haftaya 18,80 TL'den başladı. Tarihi zirvesinden dönen dolar, haftayı 18,81 TL seviyesinden kapattı. Euro kuru da 20,43 TL'den haftaya başladı ve dün 20,77 TL'den işlem görerek yeni zirvesine ulaştı. Zirvede tutunamayarak hafif azalış gösteren euro, haftanın son işlem gününde 20,40 TL'de kapanış yaptı.

Bu hafta piyasalara ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları yön verdi. Fed faizi 0,25 puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltirken ECB, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3 olarak belirledi. Fed'in faiz kararı sonrasında ons altın fiyatında yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. Gram altın fiyatları da bu gelişmeyle birlikte hafta içinde rekor kırarak bin 184 TL seviyesine ulaşsa da haftayı bin 141 TL'den kapattı.

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Kaynak: ANKA / Ekonomi

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