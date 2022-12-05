Dolar Haftaya 18,63 Tl, Euro 19,71 TL'den Başladı Ekonomi Haberleri Bir süredir yatay ve hafif yükseliş seyrini sürdüren dolar, enflasyon rakamlarının açıklandığı haftaya 18,63 TL'den, euro da 19,71 TL’den başladı. Bir süredir yatay ve hafif yükseliş seyrini sürdüren dolar, enflasyon rakamlarının açıklandığı haftaya 18,63 TL'den, euro da 19,71 TL'den başladı. Geçen haftayı 18,63 TL'den kapatan dolar, yeni haftaya da cuma günkü kapanışla aynı seviyeden başladı. Geçen haftada dalgalı bir seyir izleyen euro yeni haftaya yükselerek 19,71 TL'den başladı. Euro cuma günü haftayı 19,48 TL seviyesinde tamamlamıştı. Kaynak: ANKA / Ekonomi Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Dolar Haftaya 18,63 Tl, Euro 19,71 TL'den Başladı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.