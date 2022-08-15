Dolar Haftaya 17,94 Liradan, Euro İse 18,40 Liradan Başladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı haftaya dolar kuru 17,94 TL, euro ise 18,40 TL seviyesinden başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı haftaya dolar kuru 17,94 TL, euro ise 18,40 TL seviyesinden başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's Türkiye'nin kredi notunu C'nin bir üstü olan B3'e indirdi. Hafta sonu olması nedeniyle piyasaların haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Döviz kurlarında önemli bir hareket yaşanmadı. 12 Ağustos'ta haftayı 19,94 TL'den kapatan dolar; yeni haftaya 17,94 seviyesinden başladı. Geçen haftayı 18,44 TL'den kapayan euro ise yeni haftaya 18,40 TL seviyesine gerileyerek başladı. ANKA / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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