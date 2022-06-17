Dolar 17,30 TL'den, Euro da 18,15 TL'den Haftayı Kapattı - Haberler

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Dolar 17,30 TL'den, Euro da 18,15 TL'den Haftayı Kapattı

ANKA - Ekonomi
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Hafta boyu 17,20-17,30 aralığında dalgalanan dolar kuru, haftanın son işlem gününü 17,30 TL’den, euro da 18,15 TL’den kapattı.

Hafta boyu 17,20-17,30 aralığında dalgalanan dolar kuru, haftanın son işlem gününü 17,30 TL'den, euro da 18,15 TL'den kapattı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, günü ve haftayı önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,36 üzerinde, 17,30'dan tamamladı. Euro ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,4 civarı düşüşle 18,20'nin altında işlem gördü ve 18,22 TL'den başladığı haftanın son gününü 18,15 TL'den kapattı.

DOLARA OLAN TALEP GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDECEK

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından resesyon kaygılarının güçlendiğini, risk algısının arttığı bir ortamda dolara olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

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ANKA / Ekonomi

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