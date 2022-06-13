Dolar 17,27 Tl, Euro 18,13 TL'den Haftaya Başladı - Haberler

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Dolar 17,27 Tl, Euro 18,13 TL'den Haftaya Başladı

ANKA - Ekonomi
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Cari açık ve sanayi üretim rakamlarının açıklanacağı haftanın ilk gününe dolar 17,27 TL'den başlarken, euro 18,13 TL'den işlem görüyor.

Cari açık ve sanayi üretim rakamlarının açıklanacağı haftanın ilk gününe dolar 17,27 TL'den başlarken, euro 18,13 TL'den işlem görüyor.

Geçen perşembe günü ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni adımların ardından 16,75'e kadar çekilen dolar kuru haftayı 17,00-17,02 seviyelerinde kapattı. Kur yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar 17,27 seviyelerinde güne başlarken, euro ise 18,13 TL'den işlem görüyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

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