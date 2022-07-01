Dolar 16,76 TL Euro da 17,43 TL Seviyesinden Haftayı Kapattı - Haberler

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Dolar 16,76 TL Euro da 17,43 TL Seviyesinden Haftayı Kapattı

ANKA - Ekonomi
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Dolar, 16,71 TL’den başladığı haftanın son gününü 16,76 TL seviyesinden tamamladı. Euro da 17,47 TL’den başladığı günü 17,43 TL’den kapattı.

Dolar, 16,71 TL'den başladığı haftanın son gününü 16,76 TL seviyesinden tamamladı. Euro da 17,47 TL'den başladığı günü 17,43 TL'den kapattı.

Döviz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) geçen cuma akşamı ticari kredilere getirdiği yeni koşulların etkisiyle sert bir düşüşle 17,36 TL'den 16,49 TL'ye kadar gerilemişti. Bu hafta başında ise 16,60 TL civarında olan dolar, hafta genelinde hafif bir şekilde yükseldi.

Dolar haftanın son gününde 16,76 TL, euro 17,43 TL oldu.

ANKA / Ekonomi

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