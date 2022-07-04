Dolar 16,74 TL'den, Euro 17,46 TL'den Haftaya Başladı - Haberler

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Dolar 16,74 TL'den, Euro 17,46 TL'den Haftaya Başladı

ANKA - Ekonomi
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Dolar 16,74 TL'den, Euro 17,46 TL'den Haftaya Başladı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı haftanın ilk gününe dolar kuru haftaya 16,74 TL’den euro da 17,46 TL'den başladı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklandığı haftanın ilk gününe dolar kuru 16,74 TL'den, euro ise 17,46 TL'den başladı.

Dolar kuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı sonrası 17,36 TL seviyesinden 16,54'e kadar gerilemişti. Ancak bu seviyelerden doların küresel para birimleri karşısında değer kazanmasının da etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi ve kur 16,75'e kadar yükseldi.

Yeni haftaya ise dolar kuru 16,74 TL'den euro ise 17,46 TL'den başladı.

Öte yandan, ekonomistler enflasyonun beklentilerin üstünde gelmişi halinde kurlarında hareketlenebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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