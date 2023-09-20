Dolap'ın 'Kazandıran Alışveriş Günleri' Başlıyor

Dolap'ın yılın en büyük kampanyası olan "Kazandıran Alışveriş Günleri" 18-22 Eylül'de gerçekleşiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dolap aracılığıyla, yaklaşık 10 milyon indirimli ürün çeşitli kampanyalar, flaş indirimler, mega kuponlar, yıldızlı ürünler ve değişen oranlı paylaşımlı indirimlerle tasarruf etmek isteyen kullanıcılarla buluşuyor.

"Kazandıran Alışveriş Günleri" sosyal medyada "#kazandiranalisverisgunleri" ile yer alıyor ve sosyal medyada özel kupon ve ödüller de paylaşılıyor.

Yaklaşık 10 milyon ürünü "Kazandıran Alışveriş Günleri"nde kullanıcıları ile buluşturan Dolap, ayrıca yeniden kullanım ile döngüsel ekonomiye de büyük katkı sağlamaya yardımcı oluyor.

Dolap'ta yılın en büyük kampanyasında "Kadın Giyim ve Aksesuar", "Erkek Giyim ve Aksesuar", "Bebek ve Çocuk", "Ev ve Yaşam", "Elektronik" olmak üzere beş farklı ana kategoride bütçe dostu ürünler yer alıyor.

Alıcı ve satıcı arasında etkileşim sağlayan pek çok özelliğiyle Dolap, hem avantajlı fiyatlara ulaşmayı hem de eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunuyor. En yaygın olarak tercih edilen "ürün beğenme" özelliği ise etkileşimin ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.