"Dolandırıcıların tuzağına düşmeden Şampiyonlar Ligi'nin keyfini çıkarın" uyarısı - Haberler

Kaspersky"Dolandırıcıların tuzağına düşmeden Şampiyonlar Ligi'nin keyfini çıkarın" uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Liverpool ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta oynanacak. Bu büyük bir seyirci kitlesinin beklediği büyük bir etkinlik.

UEFA istatistiklerine göre 2020'de canlı maçları toplam 5,2 milyar kişi seyretti ve finaller 328 milyon taraftar tarafından izlendi.

Dolandırıcılar da bu önemli spor olayının etrafındaki ilgiyi göz önünde bulundurarak, değerli kişisel veriler ve para çalmak için fırsat olarak kullanmaya çalışacaklar. Hatta Kaspersky araştırmacıları, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yönelik çeşitli dolandırıcılık türleri tespit etmiş durumda.

Çoğu taraftar finali izlemek için ekranları başında ücretli platformları tercih edecek. Dolandırıcılar da bunu biliyor ve kimlikleri ele geçirecek sahte platformlar oluşturmak için kullanıyor. Taraftarlardan söz konusu sahte sitelere kayıt olabilmek için kişisel bilgilerini ve banka kartlarını girmeleri isteniyor.

Kaspersky uzmanları, kendini ücretsiz gibi tanıttığı halde kayıt sırasında banka bilgilerini isteyen bu gibi oluşumlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Şüphe duyuluyorsa kişisel bilgiler paylaşılmamalı.

Öte yandan, finale ev sahipliği yapacak Stade de France stadyumunun seyirci kapasitesi 80 binle sınırlı. Futbolseverlerin sayısıyla karşılaştırıldığında kontenjanların sınırlı olması nedeniyle dolandırıcılar sahte bilet satma yoluna giderek bilet bulamayanları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Taraftarların bu tuzağa düşmemek için son derece dikkatli olmaları ve bilet alacakları siteyi dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Böyle bir dolandırıcılığın kurbanı olmamak için en güvenli seçenek biletlerin resmi UEFA web sitelerinden satın alınması.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky Web Analisti Olga Svistunova, şunları kaydetti:

"Bu tür büyük ve uluslararası olaylar, kaçınılmaz olarak insanların güveninden ve heyecanından yararlanan dolandırıcıları cezbediyor. Bu gibi dolandırıcılıklar, sahte biletlerin satışından sahte hayır kurumlarına bağışa kadar çeşitli şekillerde karşınıza çıkabilir. Bu gibi durumlarda mümkün olduğunca dikkatli olunmalı ve cazip görünen tekliflere dönüş yapılmamalıdır.

Bu işlerin bedavaya olmayacağını hepimiz biliyoruz. Güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmak, dolandırıcılık girişimlerini ortaya çıkarmaya ve kişisel verileri korumaya yardımcı olmak adına iyi bir seçenek olabilir."

Dolandırıcılıkların mağduru olmamak için Kaspersky uzmanları şu tavsiyeleri öneriyor:

"Tıklamadan önce bağlantılar kontrol edilmelidir. URL'yi ön izlemek, yazım hatalarını veya diğer düzensizlikleri görmek için fareyle üzerine gelinebilir. Yalnızca güvenli bağlantılar üzerinden kullanıcı adı ve parola girmek iyi bir alışkanlık olacaktır. Site URL'sinden önce, siteyle bağlantının güvenli olduğunu gösteren HTTPS öneki aranmalıdır.

Verileri ve birikimleri korumak için çevrimiçi ödeme sayfasının güvenli olduğundan emin olunmalıdır. Web sayfasının URL'si normal HTTP yerine HTTPS ile başlamalıdır. URL'nin yanında bir kilit simgesi görünür ve bazı tarayıcılarda adres çubuğu yeşile döner. Bu işaretler görülmüyorsa devam edilmemelidir.

Ziyaret edilen URL'nin güvenliğini kontrol etmeye yardımcı olabilecek ve finansal bilgiler de dahil olmak üzere hassas verilerin çalınmasını önleyecek güvenilir bir güvenlik çözümü kullanılmalıdır."