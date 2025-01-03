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DoktorTakvimi, Yeni Yapay Zeka Asistanı Noa'yı Tanıttı

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Online sağlık platformu DoktorTakvimi, hekim ve uzmanların iş yükünü azaltarak hastalarına daha fazla zaman ayırmalarını sağlayan yapay zeka asistanı Noa'yı kullanıma sundu. Noa, tıbbi belgeleri hızlı ve doğru bir şekilde hazırlayarak sağlık hizmetlerini daha verimli hale getiriyor.

Online sağlık platformu DoktorTakvimi, yeni yapay zeka asistanı Noa'yı kullanıma sundu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, hastalar ve sağlık araştırması yapan kullanıcılar ile sağlık profesyonellerini bir araya getiren özel sağlık randevu alma platformu DoktorTakvimi, sağlık sistemini daha insan odaklı hale getirmek üzere sunduğu çözümlere yenisini daha ekleyerek, yapay zeka asistanı Noa'yı devreye aldı.

Bu kapsamda DoktorTakvimi, Noa ile hekim ve uzmanların iş yükünü azaltarak, hastalarına ve danışanlarına daha fazla zaman ayırabilmelerini sağlıyor.

Sağlık hizmetlerinde, tıbbi belgelerin doğru bir şekilde hazırlanması ve hastayı dinlemeye ayrılan zaman, yoğun çalışma temposu ve zaman yetersizliği nedeniyle ihmal edilebiliyor. Noa, bu zorluğun üstesinden gelmek ve doktorların hastalarına daha fazla odaklanabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Noa sayesinde hekim ve uzmanlar, zamanlarının yüzde 30'unu alan klinik notlarını yazmak, düzenlemek ve sürdürmek gibi idare görevler için çok daha az zaman harcayacak.

Akıllı ve yenilikçi asistan Noa'nın ilk çözümü Noa Notes, hekim veya uzman ile hasta, danışan arasında yapılan görüşmeleri düzenli ve kişiselleştirilmiş bir şekilde kaydedip özetleyerek, resmi olmayan konuşmaları ortadan kaldırıyor. Yapay zeka tabanlı ürün, tıbbi ses tanıma teknolojisiyle muayeneleri belgeleyerek doktorların hastalara daha fazla odaklanmasını sağlıyor.

Gün sonunda biriken işleri azaltmak amacıyla Noa Notes, doktor muayenesi sırasında ortaya çıkan bilgileri detaylı bir özet haline getiriyor ve bunu bir hekim ya da uzmanın manuel olarak yapabileceğinden 10 kat daha hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Bu hizmet yalnızca teknolojik bir araç olarak değil, hekim ve uzmanların günlük işlerini kolaylaştıran gerçek bir yardımcı olmasıyla fark yaratıyor. Noa, mevcut çözümlerine ek olarak hekim ve uzmanların günlük iş akışlarını daha da kolaylaştıracak yeni araçlar ve özellikler sunmayı da hedefliyor.

"Hasta verileri titizlikle korunuyor ve şifreleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, DoktorTakvimi olarak sağlık sisteminin daha insan odaklı hale geldiğini görmenin ve doktor, hasta ve danışan ilişkilerine pozitif katkılar sağlamanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Türkoğlu, bu doğrultuda hekim ve uzmanların günlük iş akışlarını kolaylaştırmak ve hastalarına daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak üzere yapay zeka asistanı Noa'yı sunmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "Noa, sadece bir ürün değil, sağlık sistemini daha verimli, daha insancıl ve daha erişilebilir hale getiren güçlü bir sanal asistan. Noa, aynı zamanda veri güvenliği konusunda da en yüksek standartları sağlıyor. Sağlık verilerini güvenli bir şekilde işlemek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınıyor, hasta verileri titizlikle korunuyor ve şifreleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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