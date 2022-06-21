DOKAP'tan Samsun'a dev proje desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), sektörel yatırım projeleri için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile iş birliği anlaşması yaptı. 9 dev proje için 10 milyon TL DOKAP tarafından karşılanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalanan iş birliği ve mali destek protokolüyle tarım ve turizm sektörlerinin geliştirilip yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla 6 tarım, 2 turizm ve 1 de eğitim ile ilgili toplam 9 projeye start verildi. Başkan Demir, projeler için toplam 18 milyon 104 bin TL bütçe oluşturulduğunu, bunun 10 milyon 614 bin TL'sinin DOKAP tarafından karşılanacağını bildirdi.

Protokol imza töreninde konuşan SBB Başkanı Mustafa Demir, "Bölgenin merkezi Samsun'da tarım, turizm ve eğitimde örnek projelere imza atıyoruz. Şehrimize parasal değerinden çok daha fazla etki ve katkı sağlayacak. Özellikle turizmde Samsun, hızlı bir gelişme içerisinde. Çok geniş bir yelpazede DOKAP idaremiz, kültürde, sanatta, turizmde, tarımsal ve hayvansal üretimde çok stratejik projelere destek veriyor. Çok iyi bir çalışma ortamımız var. Gelecek sene de yeni projelerimize destek alacağız. Kamu kaynaklarını verimli kullanmasına yönelik bu tür örnek projelere çok önem veriyoruz" diye konuştu.

En çok ödenek alan ikinci il

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise 11 ili kapsayan yatırım programlarında Samsun'un en çok ödenek alan illerde ikinci sırada olduğunu vurguladı. Gültekin, "11 ilimizin yatırım programında Samsun, en fazla ödenek alan ikinci ilimiz. Yerel yönetimler bazında ise en fazla ödenek alan birinci ilimiz. Bugün de 9 projesi geçti. Bu doğrultudaki imza törenimizle toplamda 18 milyonluk 104 bin TL, bizim ise 10 milyon 640 bir liralık katkımızın onayı alındı" ifadelerini kullandı.

Tıbbı ve aromatik bitki desteği

Anlaşmayla sektörel yatırım projelerine harcanacak 2022 yılı ödeneklerinin belirlendiğini duyuran SBB Başkanı Demir projeler ile ilgili, "Kadın Eliyle Süs Bitkileri Süs Bitkileri Üretimi Projesi'ne DOKAP 1 milyon 600 TL ödeyecek. Projede Terme, Çarşamba, Atakum, 19 Mayıs, Bafra ilçelerinde biner metrekarelik 5 adet dış mekan süs bitkileri ve 5 adet iç mekan kesme çiçek serası kurulacak. Soğuk hava depoları oluşturularak 5 dekarlık çiçek soğanı alınacak. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'nde 10 bin adet Kekik, 4 bin 500 adet Adaçayı, 6 bin 500 adet Nane, 4 bin adet ekinezya, 1 ton salep ve 45 adet Taflan alımı ile 2 dekar alanda fide serası kurulacak. Bunun için kalkınma idaresi başkanlığı, 2 milyon 677 bin TL tutarında katkı sağlayacak. Asarcık, Ladik, Tekkeköy, Kavak, Havza ve Vezirköprü ilçelerinin kırsalına yönelik Yöresel Tat Tirit İçin Kaz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi'nden kaz yetiştirecek 90 kadın yararlanacak. Her ilçede 15 kadın yetiştirici belirlenerek, kişi başına 50 kaz civcivi ile tanıtıcı kitapçık verilecek. Proje için DOKAP, 2022 yılında 322 bin TL harcayacak. Yeni doğan malağın olumsuz çevresel veya hastalık unsurlarına karşı koruma sağlayacak Malak Yetiştirme Koşullarını İyileştirme Projesi çerçevesinde 2 bin 500 adet septisemi aşısı, 2 bin 500 adet dezenfektan ve 250 adet malak küpesi alınarak hayvancılara dağıtılacak" şeklinde konuştu.

Başkan Demir, 100 çiftçiyi kapsayan 'Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi'nde çeşitli arıcılık malzemelerinin dağıtılacağını söyledi. Demir, "En az 3 yıl arıcılığı bırakmamaları ve aldıkları alet ve malzemeleri 3 yıl boyunca ikinci bir şahsa devretmemeleri hususunda çiftçilerden taahhütname alınacak. Kurum, proje için 607 bin TL tutarında katkı verecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan enflasyon kaynaklı fiyat revizesi istenmesi halinde rakamlar da yükselecek. Vezirköprü Karaköy Kapalı Sistem Sulama Sistemi Dönüşümü Projesi ile 17 ilçede belirlenen toplam 100 kişiye, 500 adet arılı ve 500 adet boş olmak üzere toplam bin kovan, propolis tuzakları, maske, körük, el demiri ile çeşitli malzemeler verilecek. Ayrıca her ilçeden seçilecek 2 kişiye arı zehri aparatı teslim edilerek üretim altyapısı, bilgi ve bilinci oluşturulacak. 868 bin TL'lik projenin 607 bin TL'si DOKAP, 260 bin TL'si büyükşehir belediyesi tarafından karşılanacak. Karaköy mahallesinde 594 dekar arazideki 584 parselin kapalı sistem ile sulanması sağlanacak. Uygulama sürecinde tesisin işletilmesi amacıyla kooperatif kurulacak. 3 milyon 14 bin TL'lik proje bütçesinin 301 bin TL'sini Samsun Büyükşehir Belediyesi ödeyecek" dedi.

Turizm ve Kırsal Kalkınma ile ilgili projelerden bahseden Demir, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Turizme yönelik İncesu Ormanı Karavan Park Projesi'nde 10 araçlık karavan park yeri, 100 araçlık otopark, 1 adet ziyaretçi merkezi, mescit ve WC, 10 adet kütük çeşme yapılması planlandı. 2 Milyon 818 bin TL tutarındaki projeye DOKAP 1 milyon 525 bin 800 TL gönderecek. Bafra Kapıkaya Seyir Terası ve Yamaç Paraşütü Tesisi Projesi'nde planlanan idari bina, bay-bayan mescit, tuvaletler, depo, 5 adet piknik masası, 8 adet oturma bankı, 10 adet çöp kovası ve peyzaj düzenleme çalışmasına kurum, 1 Milyon TL'lik harcama yapacak. Kırsal mahallelerde yaşayıp hiç kütüphane görmemiş çocuk ve yaşlıların kitaba ulaşımını Gezici Kütüphane Park Projesi ile kolaylaştıracak büyükşehir belediyesi, ekonomik durumu olmayan çocuklara kaynak ders kitabı ve soru bankaları imkanı sağlayacak. Çocuklara kütüphane ortamını yaşatacak proje için 5 bin adet kitaptan oluşacak gezici kütüphane aracı yapılacak. Toplamda 450 bin TL'ye mal olacak projenin 315 bin TL'si DOKAP, 135 bin TL'si büyükşehir belediyesi tarafından karşılanacak." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi