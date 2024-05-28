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DOKAP, Amasya'daki projelere 38 milyon 500 bin lira destek sağlayacak

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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Amasya'da gerçekleştirilecek projelere 38 milyon 500 bin liralık destek sağlayacak. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, DOKAP'ın projelere sağladığı destek sayesinde Amasya'nın kalkınmasını sürdüreceğini belirtti. Desteklemelerin Amasya ekonomisi ve istihdamının güçlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Doruk, projelerin hayırlı olmasını temenni etti.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) Amasya'da gerçekleştirilecek projelere 38 milyon 500 bin liralık destek sağlanacak.

Amasya'daki bir otelde düzenlenen programda, DOKAP'ın destek olacağı projelerle ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, DOKAP'ın projelere sağladığı destek sayesinde Amasya'nın kalkınmasını sürdüreceğini belirterek, "DOKAP'ın görev alanına giren konularda geniş çaplı projeler hazırlayarak Amasya'mıza kaynak sağlamak için ilgili tüm kurumlarımız gayretle çalışmaktadır. Bu kapsamda 2024 yılı için DOKAP'a sunduğumuz projeler, toplamda 38 milyon 500 bin lira destek almaya hak kazanmış, paydaş kurumların sağlayacağı 7 milyon 500 bin liralık eş finansman ile toplam 46 milyon liralık yatırım kaynağı Amasya'mıza kazandırılmıştır." dedi.

Farklı sektörler ve hizmet alanlarında gerçekleştirilen desteklemelerin Amasya ekonomisi ile istihdamının güçlenmesine ve sosyokültürel yapısının gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Doruk, "Bu ve bunun gibi sayısız projeyle ülkemize ve Amasya'mıza değer katan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletvekillerimize, DOKAP Başkanımıza ve bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen il ve ilçe müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. İlimizin kalkınması için projelerimizin devam edeceğini vurgulayarak, hayata geçirilecek projelerin Amasya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan da projelerin Amasya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra projelere ilişkin işbirliği protokolleri, Doruk ve Gültekin ile ilgili kurum temsilcileri tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Doğu Karadeniz Projesi Yılmaz Doruk Amasya Politika Ekonomi Haberler

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