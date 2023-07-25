Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları artık İŞKUR e-Şube üzerinden yapılabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini duyurdu. İŞKUR'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da başvurunun nasıl yapılacağı anlatıldı.