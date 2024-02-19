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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Ürün Piyasası Aracı Kurumları Toplantısı Gerçekleştirildi

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Diyarbakır Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıda, 15 ticaret borsasının katılımıyla Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) için bölgesel bir kuruluşun planlandığı belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 15 ticaret borsasının katılımıyla Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) Toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıda Adıyaman, Batman, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Kızıltepe, Malatya, Nizip, Nusaybin, Van ve Şanlıurfa Ticaret Borsası başkanları, Meclis başkan ve genel sekreterleri, bölgesel ÜPAK kurulması için bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, ÜPAK sistemiyle birlikte tarım piyasalarında fiyat belirsizliğinin azalacağını belirterek, sektörün finansman sorununun da çözüleceğinin altını çizdi. Yeşil, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) ise TÜRİB'de aracılık hizmeti yapabileceklerdir. Bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bu konuda istekli olan ticaret borsalarımız ile beraber ortaklık yapısı içinde bir bölgesel ÜPAK kurulmasını planlamaktayız" dedi.

Yeşil'in konuşmasının ardından Diyarbakır Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Çeliker, bölgesel ÜPAK kurulmasına ilişkin bir sunum gerçekleştirerek, ÜPAK'ın nasıl oluşturulması gerektiğini anlattı.

Toplantıda son olarak TÜRİB'de işlem yapacaklar için aracılık yapmak amacıyla 15 ticaret borsasısın iştiraki ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayacak şekilde kurulacak ÜPAK şirketinde sermaye taahhütleri istişare edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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