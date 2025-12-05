Haberler

Doğu Karadeniz'den 11 ayda yapılan ihracat 1,3 milyar doları aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-kasım döneminde yapılan ihracat 1 milyar 329 milyon doları geçti. Gümüşhane'nin ihracatında %44 artış yaşanırken, diğer illerde düşüş gözlemlendi.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan ihracat 1 milyar 329 milyon 136 bin 277 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, 11 ayda yapılan ihracatta Trabzon'dan 987 milyon 89 bin dolar, Rize'den 180 milyon 650 bin dolar, Gümüşhane'den 97 milyon 252 bin dolar, Artvin'den de 64 milyon 143 bin dolar gelir sağlandığı belirtildi.

Ocak-kasımda Gümüşhane'nin ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış yaşandığı, Trabzon ve Rize'ninkinde yüzde 17, Artvin'inkinde ise yüzde 12 düşüş olduğu ifade edildi.

Açıklamada, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 523 milyon 313 bin dolarla fındık ve mamulleri, 201 milyon 361 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 195 milyon 358 bin dolarla maden ve metallerin geldiği vurgulandı.

Bölgeden ocak-kasım döneminde 140 farklı ülkeye ihracat yapıldığı, en fazla dış satımın İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Bulgaristan'a gerçekleştirildiği belirtildi.

İtalya ve Bulgaristan'a yapılan ihracatta artış olduğu vurgulanan açıklamada, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belize, Arjantin, Gine-Bissau, Sierra Leone, Gine, Namibya, Mikronezya, Maldivler, Etiyopya ve Surinam'a ihracat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
3 çocuğu, 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı

3 çocuğu 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da gözaltına alındı

İkisi de gözaltında
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.