Doğu Karadeniz İhracatı 1.22 Milyar Doları Aştı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinin ocak-ekim döneminde gerçekleştirdiği ihracat toplamda 1 milyar 220 milyon dolara ulaştı. Fındık, su ürünleri ve maden sektörleri en çok ihracat gerçekleştirilen alanlar arasında yer aldı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-ekim döneminde yapılan ihracatın tutarı 1 milyar 220 milyon 448 bin 344 dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon'dan 917 milyon 469 bin dolar, Rize'den 161 milyon 494 bin dolar, Gümüşhane'den 82 milyon 762 bin dolar, Artvin'den 58 milyon 722 bin dolar karşılığında ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 500 milyon 377 bin dolarla fındık, ikinci sırada 183 milyon 861 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, üçüncü sırada 166 milyon 708 bin dolarla maden ve metaller, dördüncü sırada ise 111 milyon 446 bin dolarla yaş meyve sebze yer aldı.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 140 ülkeye satış yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin şeklinde sıralandı.

İtalya'ya yapılan ihracat yüzde 27 arttı, Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 28, Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 7, Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 43, Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 39 düştü.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belize, Arjantin, Gine-Bissau, Moritanya, Sierra Leone ve Gine'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Ekonomi
