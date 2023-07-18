Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Rusya'ya ticaret heyeti gönderecek

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından yürütülen proje kapsamında, yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımıyla Rusya Federasyonu'na ticaret heyeti gönderileceği bildirildi. Heyet, 6-11 Ağustos tarihleri arasında St. Petersburg şehrine gerçekleştirilecek programda, ikili iş görüşmeleri yapacak ve yerinde pazar araştırması faaliyeti gerçekleştirecek.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) yürütülen proje kapsamında, yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımıyla Rusya Federasyonu'na 6-11 Ağustos'ta ticaret heyetinin gideceği bildirildi.

DKİB'ten yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi desteği kapsamında Ticaret Bakanlığının onayıyla DKİB tarafından yürütülen "Doğu Karadeniz Bölgesi Yapı Malzemeleri Sektörü İhracat Kapasitesinin Arttırılması ve Yeşil Dönüşümünün Sağlanması" projesinde yer alan firmalardan 30 temsilcinin katılımıyla 6-11 Ağustos'ta Rusya Federasyonu'nun St. Petersburg şehrine ticaret heyeti programı gerçekleştirileceği belirtildi.

Program kapsamında, firmaların St. Petersburg'da faaliyet gösteren yapı sektöründeki ithalatçı alıcılarla ikili iş görüşmeleri yapılacağı aktarılan açıklamada, ayrıca yerinde pazar araştırması faaliyetinin gerçekleştirileceği organizasyonda yapı marketler ve taahhüt sektöründeki firmaların ziyaret edilerek ürünlerin tanıtımının sağlanacağı kaydedildi.

"Rusya Federasyonu pazarından önemli miktarda pay alma amacındayız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya'da, yapı ve inşaat sektörünün ulusal ekonomik büyüme sürecinde kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Özellikle St. Petersburg gibi büyük metropollerde yoğun inşaat faaliyetlerinin gözlemlendiğine dikkati çeken Gürdoğan, ayrıca Rusya Federasyonu'nun inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe önemli ithalatçı ülkeler arasında yer aldığını ve özellikle St. Petersburg bölgesinde Avrupa ülkelerinden ithalatın durması nedeniyle Türk inşaat ve yapı ürünlerine talebin arttığını vurguladı.

Gürdoğan, bölge firmaları ile bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla bu yurt dışı pazarlama faaliyetini düzenlemeyi amaçladıklarını belirterek, "13 milyar dolar düzeyinde inşaat ve yapı malzemeleri ithalat hacmi olan Rusya Federasyonu pazarından, fırsatları iyi değerlendirerek önemli miktarda pay alma amacındayız." ifadesini kullandı.