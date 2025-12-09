Haberler

Doğu Karadeniz'in 11 aylık Türk somonu ihracatı 164 milyon doları aştı

Güncelleme:
Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen Türk somonu ihracatı 164 milyon 725 bin dolara ulaştı. İhracatın büyük kısmı Rusya'ya yapılırken, Trabzon ilinin ihracattaki payı dikkat çekti.

Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan Türk somonu ihracatı 164 milyon 725 bin 741 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, yılın 11 ayında bölgeden 18 ülkeye 25 bin 186 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 164 milyon 725 bin 741 dolar gelir sağlandığını bildiren Kobya, söz konusu ürün ihracatında Rusya'nın başı çektiğini belirtti.

Kobya, Rusya'ya 91 milyon 31 bin 963 dolarlık Türk somonu dış satımı yapıldığını aktararak, " Rusya'yı, 26 milyon 248 bin 566 dolarla Vietnam, 21 milyon 892 bin 521 dolarla Japonya takip etti. Bölgeden ayrıca Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'ya da bu dönem ihracat yapıldı." dedi.

Bölge ihracatının 119 milyon 938 bin 596 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye 17 bin 992 ton Türk somonu satıldığını kaydetti.

Kobya, bölge ve Trabzon olarak Türk somonu ihracatının artırılması için yeni hedef ülkeler ile katma değeri yüksek ürün çeşitlerine odaklandıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
