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Doğu Karadeniz'den Türk Somonu İhracatı Yüzde 45 Arttı

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Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yıllık bazda yüzde 45 artarak 67 milyon 125 bin 19 dolara ulaştı. Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yıllık bazda yüzde 45 artarak 67 milyon 125 bin 19 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 19 ülkeye 12 bin 633 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 67 milyon 125 bin 19 dolar gelir sağlandığını aktaran Kalyoncu, ihracatın 6 bin 804 ton karşılığı 46 milyon 312 bin 374 dolar kazanılan geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 86, değerde yüzde 45 arttığını belirtti.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 42 milyon 640 bin 594, Vietnam'a 9 milyon 663 bin 162 ve Beyaz Rusya'ya da 6 milyon 711 bin 966 dolarlık somon ihraç edildi." diye konuştu.

Bölge ihracatının 41 milyon 626 bin 727 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizden de bu dönem Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 14 ülkeye 7 bin 835 ton somon ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 4 bin 848 ton somon ihracatından 32 milyon 500 bin 68 dolar kazanç sağlammıştı. Bu kapsamda Trabzon'dan yapılan somon ihracatı da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 62, değerde yüzde 28 arttı."

Kalyoncu, Türk somonu ihracatının yıla güzel başladığına işaret ederek, bölge ve Trabzon'dan yapılan ihracatın katlanarak artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Rusya Federasyonu Doğu Karadeniz Vietnam İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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