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Doğu Karadeniz'den Türk somonu ihracatı yüzde 41 arttı

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Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yüzde 41 artarak 144 milyon 600 bin 557 dolara ulaştı. Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu başı çekti.

Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yüzde 41 artarak 144 milyon 600 bin 557 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 21 ülkeye 24 bin 103 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 144 milyon 600 bin 557 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 14 bin 324 ton karşılığı 102 milyon 851 bin 77 dolar kazanılan geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 68, değerde yüzde 41 arttığını belirtti.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Bölgemizden 11 ayda 21 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 100 milyon 713 bin 349, Vietnam'a 29 milyon 711 bin 976 ve Beyaz Rusya'ya da 5 milyon 293 bin 549 dolarlık somon ihraç edildi." diye konuştu.

Bölge ihracatının 96 milyon 126 bin 333 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İlimizden bu dönem Rusya, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 12 ülkeye 15 bin 807 ton somon ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 7 bin 654 ton somon ihracatından 57 milyon 17 bin 385 dolar kazanç sağlanmıştı. Bu kapsamda Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 106, değerde yüzde 69 arttı."

Kalyoncu, Türk somonunun bölge ve ülke açısından önemli bir ihraç kalemi olduğunu ifade ederek, yılı ihracat artışıyla kapatmayı beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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