Doğu Karadeniz'den Türk somonu ihracatı yüzde 24 arttı

Doğu Karadeniz'den ocak-şubat döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yüzde 24 artarak 19 milyon 45 bin 787 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden 11 ülkeye 3 bin 778 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 19 milyon 45 bin 787 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, ihracatın 2 bin 171 ton karşılığı 15 milyon 411 bin 2 dolar kazanç sağlanan geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 74, değerde yüzde 24 arttığını aktardı.

Gürdoğan, bölge ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini ifade ederek, "Bölgemizden yılın 2 ayında 11 ülkeye Türk somonu satıldı. 11 milyon 41 bin 202 dolarlık ihracat payı ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'nu 5 milyon 201 bin 837 dolarla Vietnam, 2 milyon 51 bin 191 dolarla Japonya takip etti." dedi.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde Beyaz Rusya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Almanya, Filipinler, Fransa ve Tayland'a da ihracat yapıldığına işaret eden Gürdoğan, bölge ihracatının 13 milyon 340 bin 890 dolarlık kısmını Trabzon'un sırtladığını kaydetti.

Gürdoğan, Trabzon'dan ise ocak-şubat döneminde 8 ülkeye 2 bin 609 ton Türk somonu ihraç edildiğini belirterek, ihracatın 1603 ton karşılığı 11 milyon 142 bin 59 ton kazanç elde edilen geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 63, değerde de yüzde 20 arttığını söyledi.

Türk somonunun önemli bir ihraç kalemi olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, üretim ve ihracatına yönelik desteklerin artırılmasını istedi.