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Doğu Karadeniz'den Su Ürünleri İhracatı Yüzde 27 Arttı

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Doğu Karadeniz'den Ocak-Kasım 2023'te yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 163 milyon 209 bin 894 dolara ulaştı. Bölgeden 28 ülkeye 28 bin 287 ton su ürünü satıldı.

Doğu Karadeniz'den Ocak-Kasım 2023'te yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 163 milyon 209 bin 894 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden 11 ayda 28 ülkeye 28 bin 287 ton su ürünü satıldığını söyledi.

Bu ihracattan 163 milyon 209 bin 894 dolar gelir sağladığını belirten Gürdoğan, ihracatın 19 bin 134 ton karşılığı 128 milyon 708 bin 342 dolar kazanılan 2022'nin 11 ayına göre miktarda yüzde 48, gelirde yüzde 27 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, en fazla ihracatın 112 milyon 553 bin 224 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını aktararak, bu ülkeyi 30 milyon 381 bin 678 dolarla Vietnam, 5 milyon 399 bin 703 dolarla Beyaz Rusya'nın izlediği bilgisini paylaştı.

Bölge ihracatının 109 milyon 902 bin 895 dolarlık kısmını Trabzon'un sırtladığına işaret eden Gürdoğan, kentten yılın 11 ayında Rusya Federasyonu başta olmak üzere 19 ülkeye 19 bin 10 ton su ürünü satıldığını söyledi.

Gürdoğan, su ürünleri ihracatının gelecek günlerde katlanarak artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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