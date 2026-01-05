Doğu Karadeniz'den 2025'te yapılan ihracat 1,4 milyar doları aştı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2025'te 1 milyar 458 milyon 909 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan açıklamada, geçen yıl Trabzon'dan 1 milyar 73 milyon 654 bin, Rize'den 203 milyon 577 bin, Gümüşhane'den 106 milyon 789 bin, Artvin'den 74 milyon 889 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Gümüşhane'den yapılan ihracatta yüzde 36 artış olduğu belirtilen açıklamada, Trabzon ihracatında yüzde 21, Rize ihracatında yüzde 15, Artvin ihracatında ise yüzde 6 düşüş görüldüğü ifade edildi.

Bölge ihracatında 553 milyon 151 bin dolarla fındık ve mamullerinin ilk sırada yer aldığı aktarılan açıklamada, bunu, 224 milyon 396 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 220 milyon 729 bin dolarla maden ve metaller ile 151 milyon 651 bin dolarla yaş meyve sebzenin izlediği kaydedildi.

Bölgeden geçen yıl 144 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, İtalya, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan ve Almanya'nın bölgeden en fazla ihracat yapılan 5 ülke olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 2025'te önceki yıldan farklı 12 ülkeye daha dış satım yapıldığı bildirildi.