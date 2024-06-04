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Doğu Karadeniz'den 2024'ün Ocak-Mayıs döneminde 681 milyon dolarlık ihracat

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Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yapılan ihracatın tutarı 681 milyon 263 bin 65 dolar olarak açıklandı. En fazla ihracat yapılan sektörler arasında fındık, su ürünleri ve mamulleri, yaş meyve sebze, maden ve metaller, taşıt araçları ve yan sanayi ürünleri yer aldı. Doğu Karadeniz'den 127 ülkeye satış yapıldığı belirtildi.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-mayıs döneminde yapılan ihracatın tutarı 681 milyon 263 bin 65 dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'dan 529 milyon 520 bin, Rize'den 84 milyon 833 bin, Artvin'den 39 milyon 54 bin, Gümüşhane'den 27 milyon 856 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 324 milyon 93 bin 299 dolarla fındığın geldiğine işaret eden Kalyoncu, ikinci sırada 97 milyon 517 bin 571 dolarla su ürünleri ve mamulleri, üçüncü sırada 83 milyon 507 bin 290 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 67 milyon 924 bin 463 dolarla maden ve metaller, beşinci sırada 16 milyon 268 bin 109 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi ürünlerinin geldiğini belirtti.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 127 ülkeye satış yapıldığı bilgisini vererek şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin olmuştur. Gürcistan'a ihracatımızda yüzde 17, Çin'e ihracatımızda yüzde 9, İtalya'ya ihracatımızda ise yüzde 7 artış yaşanmıştır. Japonya, Tunus, Güney Kore, Finlandiya, Hırvatistan, Tacikistan, Moğolistan, Letonya, Portekiz, Ürdün, Kenya, Karadağ, Tayvan, Çekya, Cezayir ve Bosna Hersek'e ihracatta önemli artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak İzlanda, Venezuela, Sri Lanka, Mauritius, Nijer, Bahreyn, Türkmenistan, Afganistan gibi farklı ülkelere dış satım gerçekleştirilmiştir."

Kalyoncu, dış satımın daha üst seviyelere ulaştırılabilmesi için ihracatçılara rekabet imkanı kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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