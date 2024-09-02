Üye Girişi
Haberler

Doğu Karadeniz'de Palamut Bolluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Av yasağının kalkmasıyla Doğu Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanmaya başlandı. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle palamut fiyatları düştü ve tezgahlar şenlendi. Vatandaşlar ucuz palamut almanın memnuniyetini dile getirdi.

Av yasağının kalkmasıyla Doğu Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanmaya başlandı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle daha önce tezgahlarda fiyatı 200 TL'yi aşan palamut, ilk gün 100 TL'ye inmişti. Dün gece balıktan dönen motorların bol miktarda palamut avı gerçekleştirmesiyle bugün tezgahlar şenlendi. Önceleri el yakan palamutun tanesi tezgahlarında 50 TL'den satışa sunuldu. Sabahın ilk saatlerinde balıkçı tezgahlarında müşteriler ucuz palamut almaya başlarken, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Rize Pazar'da balıkçı esnafı Murat Kurt, dün 100 TL'den sattıkları palamudun bugün yarı fiyata düştüğünü söyleyerek, "Dün gece balıkçı tekneleri bol miktarda palamut yakaladı. Bu da fiyatlara indirim olarak yansıdı. Bu sene iyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorduk. İlk günlerden bu bolluk yaşanmaya başladı. İnşallah sezon boyu devam eder" dedi.

Tanesi 50 TL'den palamut alan vatandaşlar da, fiyattan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Dönerin kilosu 2 bin TL'ye geliyor. Lokantada 100 gram döner yedim 200 lira verdim. Palamudun tanesi 50 TL bedava. Vatandaş bu sezon palamuda doyacak inşallah" şeklinde konuştu.

Sezonun ilk günleri olmasına rağmen bazı vatandaşların kasa işi fiyat sorması da dikkatlerden kaçmazken, fiyatın ilerleyen zamanlarda yükselebileceği endişesinde oldukları gözlendi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Karadeniz Ekonomi rize Ekonomi Güncel Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? Mehmet Yörük öldü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 2 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...
title