Doğu Karadeniz'de Palamut Avı Düşüşte

Doğu Karadeniz'de geçen yıl bolca avlanan palamut bu sezon tezgahlarda yerini pek alamadı. Kıyı balıkçıları kıraça, istavrit, barbun ve az miktarda mezgit avlayarak sezonu geçirmeye çalışırken, umutla bekledikleri palamuttan istedikleri verimi henüz alamadılar.

Doğu Karadeniz'de balıkçılar, bu sezon palamut avcılığının neredeyse durma noktasına geldiğini belirtiyor. Palamut avında geçen yıl bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, bu yıl kıraça, istavrit ve barbunla yetinmek zorunda kaldı. Mezgit avı ise az miktarda devam ediyor.

Trabzon Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer, eskiden Faroz limanında 80'in üzerinde tekne varken, bugünlerde bu sayının 30'lara düştüğü belirterek yeni neslin bu mesleğe pek ilgi göstermediğini söyledi. Balıkçılıkla artık geçimin çok zor olduğunu ifade eden Candeğer, "Geçen sene palamut olmasına rağmen bu sene Doğu Karadeniz'de palamut çıkmadı. Kıyı balıkçılarımız şu anda kıraça, istavrit ve barbun avlıyor. Her zamanki gibi az da olsa mezgit de tutuyorlar" dedi.

Balık avının düşmesini de değerlendiren Candeğer "40 yıl önceki avcılıkla bugünkü avcılığı kesinlikle kıyaslamak mümkün değil. Balık çeşitliliğinde büyük bir azalma olmasa da stoklarda azalma var. Bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Karadeniz'de 60-70 yıl önceki balıkları artık göremeyebiliriz ancak 40 yıl öncesine bakarsak yine de aynı türleri avlayabiliyoruz. Balıkçılarımız günde iki kilogram balık tutarak evlerini geçindiremiyor. Bu nedenle kıyı balıkçılarının sayısı giderek azalıyor. Limanımızda bir zamanlar 80'in üzerinde balıkçı varken, şu anda bu sayı 30'lara kadar düştü ve görünüşe göre daha da düşecek. Yeni nesil artık bu mesleğe pek sıcak bakmıyor çünkü bu işten geçim sağlanamayacağını düşünüyor" diye konuştu. - TRABZON