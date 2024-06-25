Doğu Karadeniz'de Çay Üreticileri Telgraf Otuyla Mücadele Ediyor

Doğu Karadeniz'de birinci sürgün çay hasadının bitip 2. sürgün çay hasadının başlayacağı bu günlerde çay üreticisinin başı telgraf otuyla dertte. 100 kilo yaş çay topladıkları bahçeden 500 kilo telgraf otu temizlemek zorunda kalan çay üreticileri, bu konuya kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.

Özellikle Rize ve Trabzon'daki çay bahçelerinde sıkça görülmeye başlayan telgraf otu çay üreticilerine zor anlar yaşatıyor. Trabzon'un Of ilçesindeki 200 metrekare çay bahçesinden 500 kilo telgraf otu temizleyen çay müstahsili Mehmet Holoğlu, yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi. 200 metrekare çay bahçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte 4 gündür temizlik yaptığını ifade eden Holoğlu, 100 kilogram yaş çay alacakları yerden 5 katı telgraf otu temizlediklerini belirtti.

Çay bahçelerinde aşırı telgraf otu olduğunu belirten Holoğlu, "İkinci sürgün başlamadan bahçelerimizde temizlik yapıyoruz. Bu yıl telgraf otu çay bahçelerimize musallat oldu. Çaya zarar veriyor. 200 metrekare yerden 500 kilo bir kamyon ot temizledik. Eşim ve çocuklarımla 4 gündür çalıyoruz. Yetkililerden bu konuda bir yardım bekliyoruz" dedi.

Öte yandan 'Telgraf çiçeği' diye de bilinen ot, son yıllarda çaylıkları istila etmesi nedeniyle çay üreticilerinin en büyük sorunlarından biri olarak görülüyor. Elle çaylıklardan temizlenip imha edilen ve başka bir şekilde mücadelesi henüz mümkün olmayan otu yolup kopardıktan sonra doğaya bırakmamak gerekiyor. Bir poşete koyup imha etmenin en sağlıklı çözüm olduğu anlatılırken, kolay da kurumayan bitki, koparılıp bırakıldığı yerde yeniden kök salabiliyor. Aynı çay gibi gözüken telgraf otu, bazen işçiler tarafından çay diye toplanabiliyor. Ot çaya atılan gübreyi, mineralleri alıyor ve çaya da zarar veriyor. - TRABZON