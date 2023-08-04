Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2023 yılında ihracatta yüzde 13 artış yaşandı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 855 Milyon 333 bin 285 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği belirtildi. İhracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artış yaşandı. Trabzon'dan en fazla ihracat fındık sektöründe gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 855 Milyon 333 bin 285 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artış yaşandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) yapılan açıklamada, 2023 yılı ilk 7 ayında doğu Karadeniz Bölgesi'nden gerçekleşen ihracatın 667 Milyon 503 Bin 224 dolarının Trabzon, 122 milyon 903 bin 221 dolarının Rize, 38 milyon 912 bin 561 dolarının Artvin ve 26 milyon 14 bin 279 dolarının ise Gümüşhane ilinden gerçekleştiği kaydedildi. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 21, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 9 artış yaşanırken, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 2, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 39 oranında düşüş gerçekleştiği belirtildi.

2023 yılı ilk 7 ayında Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

"350 Milyon 600 bin 498 dolar ile fındık, 134 Milyon 92 Bin 347 dolar ile Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri, 133 Milyon 852 Bin 875 dolar ile Yaş Meyve Sebze, 82 Milyon 280 Bin 758 dolar ile Maden ve Metaller, 24 Milyon 13 Bin 736 dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri olarak sıralanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgemizden 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 131 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yüzde 50, İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 41, Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 16 ve Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 10 artış yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerden Fas, Finlandiya, Endonezya ve Malezya'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta İzlanda, Myanmar, Paraguay ve Cezayir olmak üzere 13 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." - TRABZON