Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol, ikincil arı ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda ortak projelerin hayata geçirilmesi ve üretim imkanlarının araştırılması amacıyla yapıldı.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü" ile "Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi" arasında "İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokolün amacı karşılıklı işbirliği içerisinde "İkincil Arı Ürünlerinin Değerlendirilmesi" ana hedefine yönelik olarak, sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel ve eğitim imkanlarının paylaşılması, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve üretim imkanlarının araştırılması konularında çalışmalar yapmak olarak ifade edildi.

Protokol, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Erdal Daşçı ile Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci tarafından imzalandı. İmza törenine Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mahir Murat Cengiz, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Teknik Koordinatörü Dr. Emre Süreyya Dumlu ve Hayvancılık Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Alpay Karaçuhalılar katıldı. - ERZURUM