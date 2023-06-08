Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Kırgızistan'da sağlık sektörü işbirliği görüşmeleri yaptı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sağlık sektör temsilcilerinden oluşan üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iş görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerin açılışında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Ulan Sadıkov, DAİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Mehmet Faruk Altınal, Kırgızistan İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Gulmira Şakirova ve Eczacılar Birliği Başkanı Ernis Asanov yer aldı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri ve Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin hazır bulunduğu görüşmede Türkiye'de üretilen tıbbi ürünler tanıtıldı.

Büyükelçi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Kırgızistan ile sağlık alanında işbirliğine önem verdiğini belirterek, Kırgızistan'da sağlık altyapının güçlendirilmesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) önemli projeler üstlendiğine dikkati çekti.

Doğan, TİKA tarafından kurulan ve Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından Bişkek'te işletilen kardiyoloji, kalp damar ve genel cerrahi alanında faaliyet gösteren Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi ile Batken şehrinde onarılan Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesini buna örnek gösterdi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a eczacılık ürünleri tedarikinde üçüncü, tedavi amaçlı ürünler tedarikinde ise ikinci sırada yer aldığını belirten Doğan, "Kırgızistan'ın sağlık alanında kendisine yeterli bir ülke olması için kardeş ülkeniz Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğine emin olabilirsiniz." diye konuştu.

"Türkiye'ye sağlık sektörümüze verdiği yardımlardan dolayı teşekkür ederiz"

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Sadıkov da konuşmasında, Türkiye'nin Kırgızistan'da hastane kurmasına, Kovid-19 ile mücadelede verdiği katkılara işaret ederek "Türkiye'ye sağlık sektörümüze verdiği yardımdan dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Sadıkov, Sağlık Bakanlığı ile Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin düzenlediği iş görüşmelerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Sadıkov, Kırgızistan'ın Türkiye ile sağlık alanında sıkı işbirliği içinde olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kırgızistan İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Şakirova da, katılımcıları kurumun faaliyetleri hakkında bilgilendirirken, Türkiye'den 26 milyon dolar değerinde tıbbı ilaç ve cihaz ithalatının gerçekleştirildiğini belirtti.

Kurum olarak, tıbbı ilaç ve cihazları üreten şirketler ile doğrudan işbirliği ve pazarlama yapmayı hedeflediklerini aktaran Şakirova, Türk şirketleri ile işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Kırgızistan tıbbı malzeme ve ilacı yüzde 97 oranında ithal ediyor

Ülkede tıbbı malzemeleri ithal eden 26 büyük tıbbı şirketi bünyesinde barındırdıklarını kaydeden Eczacılar Birliği Başkanı Asanov, Kırgızistan olarak tıbbı malzeme ve ilaçları yüzde 97 oranında ithal ettiklerini belirtti.

Asanov, tıbbı malzeme ve ilaç üretiminde dünyada önde gelen kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duyduklarını, işbirlikleri geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

"Kırgızistan'ı önemli destinasyonlarından biri olarak değerlendiriyoruz"

DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Altınal, Çin pazarına yakınlığı ve Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği ile Kırgızistan'ı önemli destinasyonlarından biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Karşılıklı ilişkileri şekillendirecek olan İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını çok önemsediklerini belirten Altınal, konumu ve siyasi duruşu ile Kırgızistan'ı Doğu ve Batı arasında doğal bir kara köprüsü olarak gördüklerini ifade etti.

Altınal, Kırgızistan'daki sağlık sektörün temsilcileri ile yapılacak görüşme ve işbirliklerinin her iki ülke insanına istihdam, gelir ve refah olarak yansıyacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri Kırgızistan'daki muhataplarıyla iş görüşmesi gerçekleştirdi.