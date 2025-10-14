Doğu Akdeniz İhracatı Yüzde 1,89 Artış Gösterdi

Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye'de ocak-eylül döneminde yapılan dış satım, 7 milyar 190 milyon 664 bin 510 dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2024'ün ilk 9 ayında 7 milyar 57 milyon 209 bin 880 dolarlık ihracat kaydedilen Doğu Akdeniz'deki kentler, bu yılın aynı dönemindeki dış satımda yüzde 1,89'luk artış yakaladı.

Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye'den ocak-eylül döneminde çeşitli ülkelere 7 milyar 190 milyon 664 bin 510 dolarlık ürün pazarlandı.

Bölgenin dış satım lideri Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'dan, 9 ayda 2 milyar 559 milyon 43 bin 840 dolarlık dış satım yapıldı.

Hatay, geçen yılın aynı aylarına oranla yüzde 0,8 artırdığı ihracatıyla bölgedeki liderliğini sürdürdü.

Kentin ihracatında 1 milyar 573 milyon 383 bin 740 dolarla ilk sırada yer alan çelik sektörünü, 308 milyon 539 bin 690 dolarla yaş meyve sebze grubu, 92 milyon 908 bin 410 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Mersin'de hububat ilk sırada

Mersin'deki firmalar da ocak-eylülde yüzde 3,5 artışla 2 milyar 314 milyon 126 bin 540 dolarlık ihracata ulaştı.

Kentten ilk 9 ayda yapılan dış satımda, 677 milyon 211 bin 770 dolarlık ürün satışı gerçekleştirilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri grubu ilk sırayı aldı. Yaş meyve ve sebze 454 milyon 880 bin 450 dolarla ikinci, kimyevi maddeler ve mamulleri de 170 milyon 8 bin 990 dolarla üçüncü oldu.

Adana'da yurt dışı pazarında kimyevi maddeler grubu ön planda

Adana'dan 9 ayda yüzde 0,5 artışla 2 milyar 204 milyon 479 bin 270 dolarlık ihracat yapıldı.

Kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımda 461 milyon 403 bin 90 dolarla ilk sırada yer aldığı kentte, 371 milyon 57 bin 180 dolarla tekstil ve ham maddeleri grubu ikinci, 258 milyon 399 bin 770 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri üçüncü sırada yer aldı.

Osmaniye ihracatını yüzde 25,5 artırdı

Doğu Akdeniz'de 9 aylık süreçte dış satımda en fazla artışın yakalandığı kent Osmaniye oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 25,5 artıran Osmaniye'den, 113 milyon 14 bin 860 dolarlık ürün yurt dışına gönderildi.

Osmaniye'de 41 milyon 815 bin 330 dolarla dış satımda ilk sırada yer alan çelik sektörünü, 40 milyon 551 bin 690 dolarla tekstil ve ham maddeleri, 11 milyon 432 bin 180 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.