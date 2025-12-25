Haberler

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'nde ilk kabuller yapıldı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, HAVELSAN ile işbirliği içinde yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'nde ilk kabullerin gerçekleştirildiğini duyurdu. Projenin inşaat çalışmaları tamamlandı ve 2026'nın ikinci yarısında hizmete girmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, seyir emniyetini artırmak için hazırlanan ve HAVELSAN'la yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'nde ilk kabullerin yapıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Mavi vatandaki hakimiyetimizi güçlendirmek ve Doğu Akdeniz'de seyir emniyetini artırmak için HAVELSAN ile yürüttüğümüz Doğu Akdeniz GTH Projesi'nde ilk kabullerimizi gerçekleştirdik. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak denizlerdeki gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İnşaatlar tamamlanıyor

Paylaşımda yer alan grafikteki verilere göre, Doğu Akdeniz GTH Projesi'nde HAVELSAN işbirliğiyle ilk kabuller yapılırken, inşaat kabul işleri ve sistem yazılımı fabrika kabul testleri de gerçekleştirildi.

Öte yandan, Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin inşaatıyla Dipkarpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki üç trafik gözetleme istasyonunun inşaatı tamamlandı.

Projenin, 2026'nın ikinci yarısında hizmete girmesi planlanıyor.

