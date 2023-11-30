Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı inşası durdurulamadı

Doğu Afrika Adalet Mahkemesi, Uganda petrol rezervlerini Tanzanya'ya taşıyacak olan Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı inşasının durdurulmasına ilişkin davayı reddetti. Mahkeme, talebin geç yapıldığı ve zaman aşımı nedeniyle yargılama yetkisi bulunmadığına hükmetti.

Doğu Afrika Adalet Mahkemesinin (EACJ), Uganda petrol rezervlerini Tanzanya kıyısına taşıyacak Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı (EACOP) inşasının durdurulmasına ilişkin davayı reddettiği bildirildi.

Davayı açan sivil toplum örgütlerinden yapılan ortak açıklamada, mahkemenin, boru hattı inşasının durdurulmasına ilişkin talebin geç yapıldığı ve zaman aşımı nedeniyle yargılama yetkisi bulunmadığına hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, mahkeme kararına itiraz edileceği ve bu kararın Uganda ve Tanzanya halklarının çevre hakları üzerine olumsuz etkileri olacağı ifade edildi.

Sivil toplum örgütleri, 2020 yılında çevrenin zarar görecek olması ve çok sayıda yerel sakinin evini terk edecek olmasından ötürü projenin durdurulmasını istemişti.

200 bin varil petrol üretimi hedefleniyor

Petrol hattı, Uganda'nın Albert Gölü çevresinde bulunan rezervleri Tanzanya'nın Tanga Limanı'na taşıyacak.

TotalEnergies, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) ve Uganda Ulusal Petrol Şirketinin (UNOC) ortağı olduğu EACOP'un yaklaşık yüzde 80'i Tanzanya sınırları içerisinde bulunacak.

296 kilometresi Uganda, 1147 kilometresi Tanzanya içinde yer alacak hattın uzunluğu toplam 1443 kilometre olacak.

Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günlük 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.

Ülkenin, 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahmin ediliyor.