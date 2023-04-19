Doğanşehir'e konteyner çarşı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Doğanşehir ilçesinde, ikinci konteynır çarşı kurulumuna başlandı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinde büyük yıkım yaşanan ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. Doğanşehir Vahap Küçük Meydanı karşısında ikinci esnaf çarşısı için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyur, "Depremden sonra vatandaşlarımızın normalleşme sürecine girmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu yönde çok ciddi talepleri var. Birinci konteynır çarşımızı otoparkın ve minibüs duraklarının olduğu bölgeyi belediyemiz tarafından kiralanarak tahsis edilerek alt reglajını ve asfaltlamasını yaptıktan sonra Sivas Belediyemiz tarafından 50 tane konteynır indirilmek suretiyle birinci çarşıyı esnaflarımıza kurduk şuanda orası faaliyete geçti. Ancak esnaf ve vatandaşlarımızdan çok ciddi taleplerin olmasının üzerine ve tarımsal sezonunda başlamasının üzerine vatandaş ve esnaflarımızdan gelen talep çerçevesinde ikinci çarşı için yer aradık. Bu alanlar şahıslara ait yer iken şahısları tek tek arayarak onların rızasını aldıktan sonra 50 adet konteynır indireceğini söyledi esnafımız için. Bunun üzerine gelen talep üzerine gelen 50 adet konteynırın yetmeyeceğini anladık ve tekrar Malatya'da İçişleri Bakanımız ile yapılan toplantıda durumu tekrar dile getirdim ve 50 adet daha konteynır istedim. Bunun üzerine 50 tane konteynır verdiler. Bunun devamında arsa sahiplerini tek tek arayarak şahsım tarafından tek tek aranarak onlarında müsaadesini aldıktan sonra buraya da 50 tane konteynır indireceğiz. Buranın altyapı çalışması TOKİ tarafından yapılmaktadır. Bu konuda esnaflarımızı rahatlatmak için biz belediye olarak her türlü çalışmada vatandaşlarımız ile ilgili kurumlar ile görüşerek vatandaşlarımızı normalleşme sürecinde ciddi bir şekilde destekliyoruz ve belediye olarak 7/24 sahadayız depremin ilk gününden beri ekiplerimiz ile her türlü mücadeleyi birlikte veriyoruz. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız" diye konuştu - MALATYA