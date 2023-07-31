Doğan Bekin: Eşel mobil sistemi hayata geçirilmeli

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, memur, işçi ve emeklilere yapılan maaş artışlarının enflasyona yenik düşmemesi için eşel mobil sisteminin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Bekin, ayrıca vergi reformu ve fındık taban fiyatının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, son dönemde memur, işçi ve emeklilere yapılan maaş artışlarının, enflasyona yenik düşmemesi için "eşel mobil sisteminin" bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Bekin, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, çalışan ve emekliye yapılan zamlardan sonra piyasada fahiş fiyat artışlarının yaşandığını, milyonlarca çalışan ile emeklinin enflasyon karşısında yenik düştüğünü öne sürdü. Ekonomide yaşanan sorunların, yeni sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Bekin, satın alma gücünü artırmak için acil tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Sabit ve dar gelirlinin, geçim yükü altında ezilmemesi gerektiğini belirten Bekin, "Son dönemde memur, işçi ve emeklilere yapılan maaş artışlarının enflasyona yenik düşmemesi ve mum gibi erimekte olan Türk lirası karşısında, ücretlilerin satın alma gücünün korunabilmesi için mutlak suretle eşel mobil sisteminin bir an önce hayata geçirilmesi gerekir." dedi.

Doğan Bekin, Türkiye'de vergi reformunun da acil olarak yapılmasını, dar gelirli ve çalışanların, vergi yükü altında ezilmemelerinin sağlanmasını talep etti.

Bekin, ayrıca yeni hasat öncesi açıklanacak fındık taban fiyatının, üreticinin maliyetlerini ve fiyat artışlarını karşılayacak düzeyde olması gerektiğini sözlerine ekledi.