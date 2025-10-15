Haberler

Doğan Başar, Türkiye'nin En Etkin 50 CHRO'su Arasında

Doğan Başar, Türkiye'nin En Etkin 50 CHRO'su Arasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Doğan Başar, üst üste ikinci kez Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' arasında yer aldı. Başar, başarılarını güçlü bir ekibe ve dönüşüm kültürüne atfetti.

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doğan Başar, bu yıl yeniden Türkiye'nin "en etkin 50 insan kaynakları lideri" (CHRO) arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DataExpert işbirliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından düzenlenen "En Etkin 50 CHRO Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doğan Başar, üst üste ikinci kez listeye adını yazdırdı.

C Summit Series, 2016'dan bu yana Türkiye'nin lider kurumlarındaki C-Level yöneticilerini (teknolojiden finansa, insan kaynaklarından pazarlamaya kadar) bir araya getiriyor ve "En Etkin 50" fonksiyon lideri araştırmalarıyla onları ödüllendiriyor. Bu çerçevede, sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler yardımıyla her yıl performanslarıyla öne çıkan Türkiye'nin en etkin 50 insan kaynakları lideri belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başar, listede tekrar yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Başar, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak, insanı odağa alan, dönüşüm ve gelişim kültürünü birlikte inşa ettiğimiz güçlü Türkiye Sigorta ailesinin eseri. Bu yolculukta emeği, katkısı ve ilhamı olan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri İsrail basınında: Bizi açıkça uyardı

Erdoğan'ın o sözleri İsrail'de manşetlerde: Bizi açıkça uyardı
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev marka 25 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Dünyaca ünlü marka 25 yıl sonra Türkiye'den resmen çekildi
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.