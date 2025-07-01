Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarında Artış
EPDK, doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişiklik yapıldığını açıkladı. Yeni tarifeler, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise yüzde 24,6 oranında artış öngörüyor ve 2 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK) tarafından, doğalgaz toptan satış fiyatlarında, bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiği açıklandı.
EPDK tarafından yapılan açıklamada, "Doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir. BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi