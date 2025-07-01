Doğalgaz Toptan Satış Fiyatlarında Artış

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EPDK, doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişiklik yapıldığını açıkladı. Yeni tarifeler, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise yüzde 24,6 oranında artış öngörüyor ve 2 Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK) tarafından, doğalgaz toptan satış fiyatlarında, bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiği açıklandı.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, "Doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir. BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Alevlerle mücadele devam ediyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Yangınla boğuşan Hatay'dan kahreden görüntüler
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

Trump-Musk gerilimi büyüyor! Sınır dışı etmekle tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.