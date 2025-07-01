Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarına Zammı

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EPDK, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yaptı. Sanayi tüketicileri için ortalama %7,86, konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artışa gidildi. Değişiklik 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, doğal gazda yapılan tarife değişiklikleri 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Buna göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gidildi.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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