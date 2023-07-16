Doğal Gaz Tarifelerine Zam İddiaları Asılsız Çıktı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz tarifelerine yönelik yapılan yüzde 224 zam iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, doğal gazda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının artırılmasıyla metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış olduğu ifade edildi. Vatandaşların nihai faturasına yüzde 224 zam yapıldığı iddialarının kötü niyetli bir algı operasyonu olduğu vurgulandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz tarifelerine yönelik doğal gaza yüzde 224 oranında zam yapıldığı haberlerinin asılsız olduğu bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, doğal gazda standart metreküp başına 0,0747 liraya yükseltilen Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) oranının KDV etkisiyle metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına geldiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda standart metreküp başına 0,023 lira olan ÖTV oranı 0,0747 liraya yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir."