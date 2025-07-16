Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 14 Bin 584 Lira Olarak Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 584 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 930 bin 126 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 514 bin 25 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 584 lira, gaz ticaret miktarı da 201 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 313 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 854 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 740 bin 350 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 784 bin 792 metreküp olarak kayıtlara geçti.