Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 14 Bin 302 Lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 301 bin 102 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 469 bin 120 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 302 lira, gaz ticaret miktarı ise 792 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 17 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 586 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 518 bin 515 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 261 bin 840 metreküp olarak kayıtlara geçti.