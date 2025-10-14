Haberler

Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 14.520 Lira

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14.520 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 7 milyon 461 bin 845 lira oldu. Türkiye'ye 147 milyon metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 520 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 461 bin 845 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 436 bin 283 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 520 lira, gaz ticaret miktarı ise 514 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 246 lira, satış fiyatı ise 13 bin 794 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 969 bin 524 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 148 milyon 185 bin 437 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
