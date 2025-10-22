Haberler

Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 14.373,41 Lira Olarak Belirlendi

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14.373,41 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 14 milyon 842 bin 882 lira oldu. Türkiye'ye dün 162 milyon 793 bin metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 373 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 842 bin 882 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 19 milyon 109 bin 472 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 373 lira 41 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 60 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 92 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 654 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 162 milyon 793 bin 88 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 163 milyon 343 bin 430 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
