Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi

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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın fiyatı 14 bin 316 lira 1 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi 14 milyon 860 bin lira oldu. Önceki günlere göre fiyat ve işlem hacminde düşüş yaşandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 316 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 860 bin 21 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 503 bin 759 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 316 lira 1 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 38 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 31 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 600 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 739 bin 549 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 209 bin 513 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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